Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во вторник, 18 апреля, в комментарии CNN.

"Мы очень внимательно следим, и пока мы не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России", – сказал он.

Столтенберг отметил, что сообщение НАТО для Китая было очень четким: "Было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну Путина".

Ранее во вторник командующий американскими силами в Индийско-Тихоокеанском регионе Джон Аквилино сказал комитету палаты представителей по вооруженным силам, что партнерство между Россией и Китаем вызывает беспокойство.

"У них нет друзей, – сказал адмирал Джон Аквилино. – Они определили, что для достижения своих стратегических целей лучше, если они будут вместе. Это тревожный мир".