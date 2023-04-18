Столтенберг: Пока нет доказательств того, что Китай оказывает вооруженную помощь России
Пока что у НАТО нет доказательств того, что Китай оказывает "летальную военную помощь" для РФ
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во вторник, 18 апреля, в комментарии CNN.
"Мы очень внимательно следим, и пока мы не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России", – сказал он.
Столтенберг отметил, что сообщение НАТО для Китая было очень четким: "Было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну Путина".
Ранее во вторник командующий американскими силами в Индийско-Тихоокеанском регионе Джон Аквилино сказал комитету палаты представителей по вооруженным силам, что партнерство между Россией и Китаем вызывает беспокойство.
"У них нет друзей, – сказал адмирал Джон Аквилино. – Они определили, что для достижения своих стратегических целей лучше, если они будут вместе. Это тревожный мир".
- Отметим, в слитых секретных документах Пентагона обнаружили информацию о том, что Китай мог одобрить "оказание летальной помощи" России в ее войне в Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские вещи.
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