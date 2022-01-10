Столтенберг перед заседанием комиссии Украина - НАТО: мы не пойдем на компромисс с РФ в вопросе членства Украины в Альянсе

Об этом он сказал перед заседанием комиссии Украина-НАТО, передает "Европейская правда".



"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права любого государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе относительно договоров безопасности, частью которых оно хочет быть. Поэтому фундаментальным является нерушимость этого принципа", - сказал генсек НАТО.



Столтенберг подчеркнул, что только Украина и союзники Альянса будут решать вопросы членства. По его словам, НАТО остается верным решению, которое было принято на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.



"Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 10 января запланирована пресс-конференция Столтенберга и вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной накануне переговоров с Россией.

Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины. Также 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ.