Об этом сообщает The Guardian.

С таким заявлением Столтенберг выступил 13 февраля в Брюсселе, накануне очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Владимир Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в настоящее время союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией.

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь. Чем быстрее Киев будет снабжен оружием, боеприпасами и запчастями, топливом, тем больше жизней можно будет спасти", – подчеркнул генсек НАТО.