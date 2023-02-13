Столтенберг перед "Рамштайном-9" призвал не дать РФ перехватить инициативу на поле боя
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед девятым заседанием Контактной группы по обороне Украины призвал не позволить России перехватить инициативу на поле боя
Об этом сообщает The Guardian.
С таким заявлением Столтенберг выступил 13 февраля в Брюсселе, накануне очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Владимир Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что в настоящее время союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией.
"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь. Чем быстрее Киев будет снабжен оружием, боеприпасами и запчастями, топливом, тем больше жизней можно будет спасти", – подчеркнул генсек НАТО.
- 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос поставки Украине боевой авиации будет находиться в повестке дня девятой встречи в формате "Рамштайн".
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