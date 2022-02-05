Столтенберг ответил на общие требования России и Китая о нерасширении НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал требования России и Китая по поводу нерасширения НАТО на восток неуважением к выбору независимых наций
Об этом сообщает Радио Свобода .
Таким образом Столтенберг отреагировал на совместное заявление Москвы и Пекина, которое было обнародовано Кремлем по итогам визита президента России Владимира Путина в Китай 4 февраля.
"Речь идет об уважении к независимому выбору независимых наций, а не о возвращении в эпоху сфер влияния, когда большие страны диктовали странам-соседам меньшего размера, что им следует делать, а что нет", – сказал Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.
- Напомним, 4 февраля Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обнародовали совместное заявление о вступающих в новую эпоху международных отношениях и выступили против расширения НАТО .
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