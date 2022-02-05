Столтенберг ответил на общие требования России и Китая о нерасширении НАТО

Об этом сообщает Радио Свобода .

Таким образом Столтенберг отреагировал на совместное заявление Москвы и Пекина, которое было обнародовано Кремлем по итогам визита президента России Владимира Путина в Китай 4 февраля.

"Речь идет об уважении к независимому выбору независимых наций, а не о возвращении в эпоху сфер влияния, когда большие страны диктовали странам-соседам меньшего размера, что им следует делать, а что нет", – сказал Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.