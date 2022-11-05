Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул, что риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими
Об этом он сказал в интервью NTV.
"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - заявил он.
По словам Столтенберга, Путин недооценил поддержку Украины со стороны НАТО и единство Альянса, совершив большие стратегические ошибки.
"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Если Путин победит, это будет не просто катастрофой для Украины", - подчеркнул он.
Генсек НАТО подчеркнул, что Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.
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