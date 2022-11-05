Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия

Об этом он сказал в интервью NTV.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - заявил он.

По словам Столтенберга, Путин недооценил поддержку Украины со стороны НАТО и единство Альянса, совершив большие стратегические ошибки.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Если Путин победит, это будет не просто катастрофой для Украины", - подчеркнул он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

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