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Столтенберг отреагировал на опасения европейских политиков, что поставка Украине танков может привести к эскалации

25 января, 2023 среда
10:45
Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что поставка Украине боевых танков не приведет к эскалации, потому что сейчас важно, чтобы страна осталась суверенной и свободной

Об этом он сказал в интервью Welt .

Столтенберг подчеркнул, что не разделяет опасений некоторых европейских политиков, что поставка боевых танков может привести к эскалации.

"Сейчас идет процесс консультаций между союзниками по поводу того, какое вооружение мы должны поставлять Украине. Но самое главное помнить, что это захватническая война, в которой Россия вторглась в независимую страну. Конечно, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего Украина может добиться в таких переговорах, зависит от ее позиции на поле боя", - сказал генсек НАТО.

По его словам, прежде всего, Украина должна оставаться суверенной и свободной страной.

"Это может показаться противоречием, но нам нужно прояснить ситуацию на поле боя, и тогда мы сможем добиться решения. Поэтому мы должны доставить в Украину соответствующее оружие", - подчеркнул Столтенберг.

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Новости
Украина
война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
оружие для Украины
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