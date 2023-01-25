Столтенберг отреагировал на опасения европейских политиков, что поставка Украине танков может привести к эскалации
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что поставка Украине боевых танков не приведет к эскалации, потому что сейчас важно, чтобы страна осталась суверенной и свободной
Об этом он сказал в интервью Welt .
Столтенберг подчеркнул, что не разделяет опасений некоторых европейских политиков, что поставка боевых танков может привести к эскалации.
"Сейчас идет процесс консультаций между союзниками по поводу того, какое вооружение мы должны поставлять Украине. Но самое главное помнить, что это захватническая война, в которой Россия вторглась в независимую страну. Конечно, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего Украина может добиться в таких переговорах, зависит от ее позиции на поле боя", - сказал генсек НАТО.
По его словам, прежде всего, Украина должна оставаться суверенной и свободной страной.
"Это может показаться противоречием, но нам нужно прояснить ситуацию на поле боя, и тогда мы сможем добиться решения. Поэтому мы должны доставить в Украину соответствующее оружие", - подчеркнул Столтенберг.
- Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину.
- Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая известна своей пророссийской позицией, выступила против передачи Украине тяжелого вооружения "во избежание эскалации".
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