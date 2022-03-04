Столтенберг осудил обстрел Запорожской АЭС российскими войсками

Об этом идет речь на сайте НАТО.



"Ночью мы также видели сообщения об атаке на атомную электростанцию. Это лишь демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения. И важность вывода Россией всех своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях", - отметил Столтенберг.



Как отметил генсек Альянса, 4 марта министры иностранных дел стран НАТО встретятся, согласуют и проконсультируются по поводу ответа на вторжение России в Украину, а также о его долгосрочных последствиях. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта в Украине.



"Союзники НАТО ввели беспрецедентные санкции. Мы оказываем поддержку Украине. При этом НАТО не участвует в конфликте. НАТО является оборонным союзом. Мы не ищем войны, конфликта с Россией", - подчеркнул Столтенберг.



Он приветствовал решение США увеличить присутствие своих войск на восточном фланге Североатлантического союза.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.