Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Об этом Йенс Столтенберг сообщил в твиттере.

"Решением членов Альянса продлен срок моего пребывания в должности Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс еще более важен, чем когда-либо", - написал он.