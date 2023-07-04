Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Члены Североатлантического альянса продлили срок пребывания Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО до 1 октября 2024 года
Об этом Йенс Столтенберг сообщил в твиттере.
"Решением членов Альянса продлен срок моего пребывания в должности Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс еще более важен, чем когда-либо", - написал он.
- 5 июня стало известно, что во время визита в Соединенные Штаты премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО , а уже 9 июня президент Байден заявил, что Вашингтон может поддержать его в качестве кандидата на должность следующего генерального секретаря НАТО.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале тоже заявил , что рассматривает себя как кандидата на должность генсека НАТО и надеется, что ему "в этом году повезет". Также ходили слухи, что на должность может претендовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, однако она опровергла эту информацию.
- 17 июня норвежские СМИ сообщили, что Байден будет просить Йенса Столтенберга остаться в должности генсека НАТО. А 21 июня Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Столтенберга.
- 27 июня стало известно, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на год, поскольку Альянс стремится к стабильности и единству, пытаясь сохранить поддержку Украины против агрессии России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.71
Покупка 36.71Продажа 37.43
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное