Столтенберг остается
Это довольно символическое решение — повторная пролонгация его пребывания в должности генсека. Оно объясняет многое
Столтенберг остается возглавлять НАТО еще на год.
Это довольно символическое решение — повторная пролонгация его пребывания в должности генсека. Оно объясняет многое.
В НАТО до сих пор боятся перемен даже внутри самого Альянса, застряв своими взглядами в прошлом Бухаресте образца 2008 года, а то и раньше. Поэтому не стоит удивляться, что Североатлантический союз так слабо реагирует на внешние вызовы. И почему так уходит от вопроса о вступлении Украины.
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Основные страны НАТО, как и Россия, на протяжении многих десятилетий традиционно надували щеки, надеясь, что никогда не будет прямого противостояния с противником. И даже когда РФ неоднократно проверяла нервы Альянса, тот предпочитал отмалчиваться. Мол, если сделать вид, что ничего не произошло, то ничего и не будет. Ибо третья мировая не нужна ни устаревшей и спокойной Европе, ни сфокусированным на своей эгоцентричности Соединенным Штатам.
Создается впечатление, что если бы Украина в феврале 2022-го упала, и даже тогда НАТО бы не начало рыть линии защиты в Польше. Искали бы площадки для переговоров с Москвой.
Украина же удивила тем, что не сдалась.
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Удивительно, что до сих пор в НАТО не могут понять: линия защиты их стран проходит не по границе Украины и Польши. А по линии нынешнего столкновения, где отчасти до сих пор не хватает обещанной техники. О самолетах умолчу.
После окончания войны все крупные международные организации, многие десятилетия списавшие тонны бумаги с "беспокойствами" (да, и ООН тоже), будут нуждаться в коренной реформе. Иначе просто уйдут в прошлое. Как недееспособные и не готовые противостоять новым вызовам.
И да, мы должны стать членом Альянса уже сейчас, потому что де-факто мы уже полтора года, как в нем.
Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком
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