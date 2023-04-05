Столтенберг официально пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО, который состоится в июле в столице Литвы – Вильнюсе
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.
Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг рассказал, что для стабильности Альянса необходима сильная и независимая Украина.
"Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.
Кроме этого, он отметил, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу после победы в войне, которая начала Россия.
- Напомним, Столтенберг отмечал , что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.
- Кроме того, сегодня началась встреча комиссии НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудили дальнейшую поддержку Киева. Украинскую делегацию возглавляет глава МИД Дмитрий Кулеба.
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