Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.

Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг рассказал, что для стабильности Альянса необходима сильная и независимая Украина.

"Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.

Кроме этого, он отметил, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу после победы в войне, которая начала Россия.