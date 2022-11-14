Столтенберг объяснил, почему Россию не стоит недооценивать после освобождения Херсона
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не совершать ошибку с недооценкой РФ после того, как Украина освободила Херсон
Об этом сообщает The Guardian .
"Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск, и РФ продемонстрировала готовность нести значительные потери. Они также проявили чрезвычайную жестокость", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с членами правительства Нидерландов в Гааге.
Он добавил, что ближайшие месяцы будут для Украины тяжелыми.
"Цель Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться взятого ранее курса", - подчеркнул Столтенберг.
В то же время он отметил невероятное мужество ВСУ, заставивших оккупантов уйти из Херсона, и подчеркнул, что Украина должна сама решать, какие условия приемлемы для переговоров о прекращении войны с РФ.
- 9 ноября Столтенберг заявил, что его вдохновляет видеть , как храбрые украинские военные освобождают новые и новые территории.
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