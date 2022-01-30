Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет отправлять боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения

Об этом сообщает BBC .

По его словам, НАТО сосредоточена на поддержке Киева в конфликте с РФ, но не отправит боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

"У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс сосредоточен на оказании поддержки Киеву в конфликте с РФ, но указал на разницу подходов в случаях, когда дело касается защиты одного из членов НАТО и когда речь идет о государстве, не входящем в его состав.

В то же время Столтенберг пообещал оказать поддержку такому "сильному и ценнейшему партнеру, как Украина".

Напомним, 26 января Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb