Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет отправлять боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять боевые подразделения в Украину в случае российской агрессии, поскольку она не является членом Альянса
Об этом сообщает BBC .
По его словам, НАТО сосредоточена на поддержке Киева в конфликте с РФ, но не отправит боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.
"У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс сосредоточен на оказании поддержки Киеву в конфликте с РФ, но указал на разницу подходов в случаях, когда дело касается защиты одного из членов НАТО и когда речь идет о государстве, не входящем в его состав.
В то же время Столтенберг пообещал оказать поддержку такому "сильному и ценнейшему партнеру, как Украина".
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Напомним, 26 января Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины .
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