Столтенберг обсудил с министром обороны США Остином ситуацию на границах Украины и необходимость деэскалации со стороны РФ
Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили обострения на украинской границе и дипломатические контакты с РФ
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны", – отметил он.
Кроме того, Ллойд Остин и Йенс Столтенберг говорили о важности поддержки сдерживания и укрепления обороны.
Также они отметили, что эскалация со стороны РФ может привести "не к запланированному, а к противоположному эффекту – укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга Альянса".
По словам Джона Кирби, Ллойд Остин и Йенс Столтенберг сосредоточились на подготовке переговоров министров обороны стран НАТО и продолжении военной адаптации Североатлантического союза.
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