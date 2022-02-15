Столтенберг обсудил с министром обороны США Остином ситуацию на границах Украины и необходимость деэскалации со стороны РФ

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



"Лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны", – отметил он.



Кроме того, Ллойд Остин и Йенс Столтенберг говорили о важности поддержки сдерживания и укрепления обороны.



Также они отметили, что эскалация со стороны РФ может привести "не к запланированному, а к противоположному эффекту – укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга Альянса".



По словам Джона Кирби, Ллойд Остин и Йенс Столтенберг сосредоточились на подготовке переговоров министров обороны стран НАТО и продолжении военной адаптации Североатлантического союза.

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