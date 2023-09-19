Столтенберг обсудил с Эрдоганом "зерновое соглашение" и членство Швеции в НАТО

Об этом генсек НАТО сообщил в Х (Twitter).

"Рад встретить президента Эрдогана в Нью-Йорке. Мы обсуждали усиление нашей борьбы с терроризмом, и я поблагодарил его за работу Турции по возобновлению черноморского зернового соглашения", - написал Столтенберг.

По его словам, согласно договоренности в Вильнюсе парламент Турции как можно скорее рассмотрит членство Швеции в НАТО.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы "зернового коридора" без участия России, но окончательного ответа пока не получила.

16 сентября Кубраков сообщил, что после того, как Россия вышла из зерновой сделки, оккупанты 118 раз обстреляли порты Украины . Около трети инфраструктуры повреждены или уничтожены.

Также утром 18 сентября судно, более полутора лет было заблокировано в порту Одессы, вышло новым временным коридором и сейчас направляется в Босфор с металлом и рапсом на борту.