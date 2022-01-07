Столтенберг обсудил наращивание войск РФ на территории Украины с президентом Финляндии: они призвали Россию к деэскалации ситуации
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Нииностио призвали РФ к деэскалации на украинско-российской границе
Об сообщил Йенс Столтенберг.
"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - написал он.
Генсек НАТО добавил, что Североатлантический союз продолжает согласовывать свои действия с близким партнером Финляндией. Кроме того, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уважает право каждой страны выбирать свой путь.
- Напомним, ранее НАТО созвало внеочередное заседание на 7 января из-за наращивания российских войск на границе Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.76Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное