Столтенберг обсудил наращивание войск РФ на территории Украины с президентом Финляндии: они призвали Россию к деэскалации ситуации

Об сообщил Йенс Столтенберг.



"Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - написал он.



Генсек НАТО добавил, что Североатлантический союз продолжает согласовывать свои действия с близким партнером Финляндией. Кроме того, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уважает право каждой страны выбирать свой путь.

Напомним, ранее НАТО созвало внеочередное заседание на 7 января из-за наращивания российских войск на границе Украины.