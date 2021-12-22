Столтенберг обсудил эскалацию на границе Украины с министром обороны Великобритании

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба британского Минобороны.



Министр обороны Уоллес обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины. Великобритания и НАТО объединены в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.



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Глава Минобороны Соединенного Королевства отметил поддержку Украины в противодействии российской агрессии.



"Я по-прежнему глубоко озабочен наращиванием российских войск на границе Украины. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и будем внимательно следить за ситуацией", - сказал Воллес.