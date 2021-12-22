Столтенберг обсудил эскалацию на границе Украины с министром обороны Великобритании
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом эскалацию Россией напряжения на границах Украины
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба британского Минобороны.
Министр обороны Уоллес обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины. Великобритания и НАТО объединены в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
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Глава Минобороны Соединенного Королевства отметил поддержку Украины в противодействии российской агрессии.
"Я по-прежнему глубоко озабочен наращиванием российских войск на границе Украины. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и будем внимательно следить за ситуацией", - сказал Воллес.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- РФ передала США требования по гарантиям безопасности. Озвученный Кремлем перечень содержал, в частности, требование отказа Украине во вступлении в НАТО , ограничение военной деятельности Альянса, контроль вооружений и т.д.
- Госдеп США анонсировал общий с партнерами и союзниками перечень "беспокойств" действиями Кремля .
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