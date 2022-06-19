Об этом Столтенберг рассказал в интервью Bild.

По его словам, Украина нуждается в дальнейшей поддержке, ведь без нее война с Россией может затянуться на годы.

"Даже если расходы высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Но это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую украинцам приходится платить каждый день. И если Путин приходит к выводу, что он может просто продолжать, как он это делал после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, мы заплатим намного более высокую цену", - сказал Столтенберг.

В то же время он заявил, что при условии поставки ВСУ западного оружия Украина способна вытеснить оккупантов из Донбасса.

"Хотя Россия ведет бои на Донбассе со все большей жестокостью, украинские солдаты сопротивляются. С более современным вооружением растет вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска из Донбасса", - убежден Столтенберг.

15 июня Йенс Столтенберг заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине от НАТО главное внимание будет сосредоточено на переходе от советского вооружения к технике стандартов Альянса.

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