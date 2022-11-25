Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Sky News .

По его словам, президент РФ Владимир Путин прибегает к террору мирного населения, ведь его армия проигрывает на поле боя.

"Путин терпит поражение в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Цена, которую мы платим, - это деньги, а цена, которую платит Украина, - это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным, и все мы будем в большей опасности. Поэтому поддержка Украины - в интересах нашей безопасности", - сказал генсек НАТО.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb