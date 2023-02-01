Столтенберг о поддержке Украины: Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра
Важной предпосылкой начала мирных переговоров с РФ является передача Украине оружия, с помощью которого она сможет защитить себя от оккупантов
Об этом в интервью Nikkei заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так, комментируя войну в Украине, Столтенберг подчеркнул, что Альянсу "нужно быть готовым к долгосрочной перспективе", поскольку нет признаков того, что президент России Владимир Путин "готовится к миру".
Генсек НАТО подчеркнул, что после оказания "беспрецедентного уровня поддержки" страны Альянса не должны сбрасывать обороты.
"Эта поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", - сказал Столтенберг.
"Если мы хотим достичь путем переговоров мирного разрешения конфликта в Украине, где Украина имеет перевес как суверенное независимое государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", - подчеркнул он.
- 30 января Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины и сослался на опыт других стран, изменивших свою политику отказа от поставок оружия.
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