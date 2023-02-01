Об этом в интервью Nikkei заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, комментируя войну в Украине, Столтенберг подчеркнул, что Альянсу "нужно быть готовым к долгосрочной перспективе", поскольку нет признаков того, что президент России Владимир Путин "готовится к миру".

Генсек НАТО подчеркнул, что после оказания "беспрецедентного уровня поддержки" страны Альянса не должны сбрасывать обороты.

"Эта поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя", - сказал Столтенберг.

"Если мы хотим достичь путем переговоров мирного разрешения конфликта в Украине, где Украина имеет перевес как суверенное независимое государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", - подчеркнул он.

30 января Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины и сослался на опыт других стран, изменивших свою политику отказа от поставок оружия.

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