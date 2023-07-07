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Столтенберг о кассетных снарядах: Украина использует их для защиты

7 июля, 2023 пятница
16:53
Война с Россией Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальные поставки Киеву кассетных боеприпасов, отметив, что Украина защищает себя в агрессивной войне

Об этом Столтенберг сказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что НАТО как организация не имеет единой позиции относительно использования этого типа боеприпасов.

"Некоторые союзники подписали конвенцию (о кассетных боеприпасах,– ред.), а некоторые союзники не подписали конвенцию", – сказал генсек, имея в виду конвенцию, запрещающую использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов.

"От конкретных союзников зависит принятие решений о поставках оружия и военных поставках Украине", – добавил он.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что Украина столкнулась с жестокой войной.

"Эта жестокость каждый день отражается в том факте, что ежедневно мы видим жертвы и что кассетные боеприпасы используют обе стороны", - добавил Столтенберг.

Впрочем, он подчеркнул, что Россия использует кассетные боеприпасы в жестокой агрессивной войне, чтобы завоевать другую страну.

"В то же время Украина использует их, чтобы защитить себя", – сказал Столтенберг.

Лучший способ завершить эту жестокую войну состоит в том, чтобы Россия прекратила атаковать другую страну, подчеркнул генсек НАТО.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.

В Пентагоне пока официально не подтвердили передачу кассетных боеприпасов Украине, но отметили 6 июля, что этот вопрос действительно обсуждается.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

Йенс Столтенберг
НАТО
оружие для Украины
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