Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Гааге на подготовительной к Вильнюсскому саммиту встрече, сообщает Укринформ.

"Все соглашаются, что двери НАТО открыты... Все союзники соглашаются с тем, что Украина будет членом", - отметил генсек.

В частности он подчеркнул, что РФ не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только Альянс и Украина: "Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО".

Между союзниками продолжаются консультации и они уверены, что смогут прийти к консенсусу относительно стремления Украины к членству. Однако наиболее актуальным вопросом является обеспечение превосходства Украины в войне против России.

"Если Украина не останется суверенной и независимой нацией, то вопрос о членстве не будет стоять вообще", – сказал Столтенберг.

Союзники концентрируют свои усилия на оказании военной и экономической поддержки Киеву и подтвердят ее на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Практическая подготовка к членству заключается в помощи перейти на новые образцы вооружений, стандарты и процедуры и т.д.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами за принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.