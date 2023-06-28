Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО, поэтому не может решать вопрос о будущем членстве Украины в Альянсе
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Гааге на подготовительной к Вильнюсскому саммиту встрече, сообщает Укринформ.
"Все соглашаются, что двери НАТО открыты... Все союзники соглашаются с тем, что Украина будет членом", - отметил генсек.
В частности он подчеркнул, что РФ не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только Альянс и Украина: "Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО".
Между союзниками продолжаются консультации и они уверены, что смогут прийти к консенсусу относительно стремления Украины к членству. Однако наиболее актуальным вопросом является обеспечение превосходства Украины в войне против России.
"Если Украина не останется суверенной и независимой нацией, то вопрос о членстве не будет стоять вообще", – сказал Столтенберг.
Союзники концентрируют свои усилия на оказании военной и экономической поддержки Киеву и подтвердят ее на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Практическая подготовка к членству заключается в помощи перейти на новые образцы вооружений, стандарты и процедуры и т.д.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами за принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.
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