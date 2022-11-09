Столтенберг назвал дату и место следующего саммита НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит Альянса состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе
Об этом сообщает официальный сайт НАТО.
"Рад объявить, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Саммит в Вильнюсе станет возможностью согласовать дальнейшие шаги по укреплению политики сдерживания и обороны, взглянуть на существенное увеличение оборонных расходов, а также продолжение нашей поддержки для Украины", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что встреча будет проходить, когда НАТО предстала перед наибольшими вызовами в сфере безопасности со времен холодной войны и поблагодарил Литву, которая будет принимать саммит.
"Я благодарен Литве за принятие нашего саммита. Литва является ключевым союзником в НАТО. Как страна, принимающая многонациональную боевую группу, Литва помогает обеспечивать мощное сдерживание и оборону для всего Альянса. Я надеюсь на успешный саммит в Вильнюсе в июле 2023 года", - подытожил Столтенберг.
- 5 ноября стало известно, что Соединенные Штаты поддерживают назначение на должность нового генерального секретаря НАТО вице-премьера Канады Христи Фриланд.
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