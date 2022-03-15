Столтенберг назначил экстренный саммит лидеров стран НАТО на 24 марта

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.



Внеочередное заседание глав государств и правительств Североатлантического союза состоится 24 марта 2022 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгии.



"Мы рассмотрим последствия вторжения России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО в ответ на новую реальность нашей безопасности. В настоящее время Северная Америка и Европа должны продолжать действовать вместе в НАТО", - говорится в заявлении Столтенберга.

Напомним, 16 марта Украина примет участие во встрече министров обороны НАТО.