Столтенберг назначил экстренный саммит лидеров стран НАТО на 24 марта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит лидеров стран Альянса
Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
Внеочередное заседание глав государств и правительств Североатлантического союза состоится 24 марта 2022 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгии.
"Мы рассмотрим последствия вторжения России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО в ответ на новую реальность нашей безопасности. В настоящее время Северная Америка и Европа должны продолжать действовать вместе в НАТО", - говорится в заявлении Столтенберга.
- Напомним, 16 марта Украина примет участие во встрече министров обороны НАТО.
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