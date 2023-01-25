Столтенберг: НАТО не является стороной войны, мы не отправляем в Украину своих солдат
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта в Украине, ведь не направляет на фронт своих солдат и не передает самолеты
Об этом генсек НАТО заявил в интервью Welt .
"В первый день вторжения НАТО решило поддержать Украину. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной войны и останется таковым. Мы не посылаем в Украину ни своих войск, ни самолетов НАТО. Но мы их поддерживаем вооружением", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что Россия напала на Украину, следовательно, это, по сути, "захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства".
"Украина имеет право на самооборону согласно Уставу ООН, и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права", - подчеркнул генсек НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен , что поставка Украине боевых танков не приведет к эскалации.
- Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину.
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