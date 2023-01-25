Об этом генсек НАТО заявил в интервью Welt .

"В первый день вторжения НАТО решило поддержать Украину. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной войны и останется таковым. Мы не посылаем в Украину ни своих войск, ни самолетов НАТО. Но мы их поддерживаем вооружением", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Россия напала на Украину, следовательно, это, по сути, "захватническая война против независимого, суверенного, демократического государства".

"Украина имеет право на самооборону согласно Уставу ООН, и мы имеем право помогать им в отстаивании этого права", - подчеркнул генсек НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен , что поставка Украине боевых танков не приведет к эскалации.

Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину.

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