Столтенберг: НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готово реагировать на агрессию РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями
Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге, сообщает "Европейская правда".
"У нас есть большой набор опций, чтобы быть уверенными, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если они снова применят силу против Украины. Все от экономических санкций, финансовых, политических ограничений", - подчеркнул Генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что аннексия Крыма привела к усилению коллективной безопасности НАТО со времен "холодной войны" с размещением боевых групп в странах Балтии и Польши и увеличению присутствия в Черноморском регионе.
"НАТО также будет и дальше способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим обучение, обеспечиваем обмен информацией, поддерживаем процесс реформ", - добавил он.
- Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге.
- 1 декабря Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле заявил , что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил , что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.
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