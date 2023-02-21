Столтенберг: мы разрабатываем долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы
НАТО, Евросоюз и Украина разрабатывают долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
"Мы являемся четкими в том, что украинское будущее есть в рамках европейской семьи. Мы сейчас разрабатываем долгосрочные договоренности для безопасности Украины и Европы. НАТО будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется и мы будем работать с ЕС, чтобы достичь такой безопасности. Мы понимаем, что РФ не будет делать шагов к мирным договорам, они стремятся к обострению. Я призываю РФ отказаться от своих решений и уважать существующие договоренности", - сказал он.
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