Столтенберг: мы не наблюдаем усталости стран НАТО и партнеров от помощи Украине в войне с РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди западных стран нет признаков усталости от оказания помощи Украине в войне с Россией
Об этом сообщает CNN со ссылкой на генсека Альянса Йенса Столтенберга.
Во вторник, 30 мая, во время мероприятия в Осло глава НАТО заверил, что поддержка Украины усиливается.
"Все насторожены относительно признаков усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах, относительно нашей способности поддерживать. Пока мы этого не видели", - сказал Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что все еще существует сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США.
Несмотря на наличие разных голосов и мнений по поддержке Украины, добавил Столтенберг, остается преимущественно политическая воля поддержать нашу страну.
Что известно о поддержке НАТО
4 апреля сообщалось, что Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год.
В тот же день генеральный секретарь на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе отметил , что Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась.
5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Североатлантический союз не стал стороной конфликта с Россией.
6 апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли утверждал , что сейчас не время для конкретики о вступлении Украины в НАТО, приоритетом является обороноспособность ВСУ.
24 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.
27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Украина ожидает услышать, когда сможет стать членом Альянса.
9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня трудно назвать точные сроки.
10 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается по-прежнему.
12 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, будет обсуждаться возможность членства Украины в Альянсе.
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