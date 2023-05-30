Об этом сообщает CNN со ссылкой на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Во вторник, 30 мая, во время мероприятия в Осло глава НАТО заверил, что поддержка Украины усиливается.

"Все насторожены относительно признаков усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах, относительно нашей способности поддерживать. Пока мы этого не видели", - сказал Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что все еще существует сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США.

Несмотря на наличие разных голосов и мнений по поддержке Украины, добавил Столтенберг, остается преимущественно политическая воля поддержать нашу страну.

Что известно о поддержке НАТО

4 апреля сообщалось, что Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год.

В тот же день генеральный секретарь на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе отметил , что Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась.

5 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Североатлантический союз не стал стороной конфликта с Россией.

6 апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли утверждал , что сейчас не время для конкретики о вступлении Украины в НАТО, приоритетом является обороноспособность ВСУ.

24 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.

27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Украина ожидает услышать, когда сможет стать членом Альянса.

9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня трудно назвать точные сроки.

10 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается по-прежнему.

12 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, будет обсуждаться возможность членства Украины в Альянсе.