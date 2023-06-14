Об этом Столтенберг рассказал на брифинге в Брюсселе.

В июле на саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО, по словам Столтенберга, дадут четкий сигнал о вступлении нашей страны в Альянс.

"Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, которое даст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал генсек.

Сейчас же проходят консультации по поводу того, какой будет формулировка саммита по поводу будущего присоединения.

"Консультации продолжаются. Я уверен, что мы найдем хорошее решение на этом саммите. Союзники пришли к согласию по украинскому членству. Мы согласились, что двери НАТО открыты. Мы также согласились, что Украина станет членом Альянса", – заявил Столтенберг и намекнул, что пока союзники не согласовали позицию по этому механизму движения.

Генеральный секретарь подчеркнул, что членство Украины зависит от нее и союзников.

"Сейчас для нас приоритетом является, чтобы Украина сохранила себя как независимое государство", – рассказал Столтенберг и добавил, что НАТО поможет Украине стать независимой и совместимой с Альянсом.

Вступление Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Еспресо по этой ссылке.

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс.

13 июня генсек заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точной даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.