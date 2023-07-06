Столтенберг готовит встречу с Эрдоганом и Кристерссоном по вступлению Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на переговорах с участием Турции, Швеции и Финляндии в четверг "достигли хорошего прогресса", и анонсировал встречу с Эрдоганом и премьером Швеции в понедельник
Об этом сообщает "Европейская правда".
В разговоре со СМИ после переговоров с участием трех стран Столтенберг сообщил, что в понедельник, 10 июля, собирает на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.
Столтенберг повторил свою позицию о том, что Швеция уже выполнила свои обязательства по трехстороннему меморандуму, заключенному между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки прошлым летом.
"Причина, почему мы встречались и почему я созываю встречу в понедельник, – чтобы решить еще существующие разногласия между тем, что Швеция уже сделала, и пониманием Турции относительно того, в какой степени Швеция выполнила условия меморандума… На сегодняшней встрече мы достигли хорошего прогресса. Позитивное решение на саммите НАТО на следующей неделе – абсолютно возможно. Мы все соглашаемся, что завершение вступления Швеции должно произойти как можно быстрее», – сказал генсек НАТО.
"Что возможно и к чему мы стремимся – это положительное решение на саммите, когда Турция даст сигнал, что готова ратифицировать (вступление Швеции, – ред.). … Но ратификация в парламенте Турции не произойдет раньше понедельника. Однако мы можем получить важные политические решения .И для того, чтобы это произошло, мы будем интенсивно работать с этого момента и до понедельника", – добавил он.
Глава МИД Швеции, комментируя встречу, тоже заявил, что стороны "достигли прогресса".
"Процесс движется, и мы будем интенсивно работать в последующие дни, чтобы стать членами НАТО. Мы надеемся на положительное объявление на следующей неделе. Но это решение Турции", – цитирует его слова SVT.
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