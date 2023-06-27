Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО, - Euractiv
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, поскольку Альянс стремится к стабильности и единству, пытаясь сохранить поддержку Украины против агрессии России.
Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.
Ожидалось, что возглавляющий НАТО с октября 2014 года Столтенберг уйдет в отставку этой осенью, но останется на дополнительный год, сообщили дипломаты НАТО.
В эту среду, 28 июня, его мандат, вероятно, будет продолжен, сообщает EURACTIV.
Срок полномочий Столтенберга продлевался уже дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз - в марте 2022 года, сразу после того, как Россия ворвалась в Украину.
Ни один из потенциальных преемников – например, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес – кажется, пока не смогли получить преимущественную поддержку среди 31 члена НАТО.
Поскольку новый глава НАТО должен быть согласован консенсусом после непрозрачного и сложного процесса отбора, ни одно назначение не происходит без предварительного политического согласия между членами НАТО, особенно из квартета крупнейших союзников – Франции, Германии, Великобритании и США. .
Дипломаты НАТО внутри Альянса указывают на доказанную способность Столтенберга справиться с военным Альянсом в кризисных ситуациях.
"Опасно менять капитана во время шторма", - сказал EURACTIV один высокопоставленный чиновник НАТО, отвечая на вопрос о предстоящем решении.
- 5 июня стало известно, что во время визита в Соединенные Штаты премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае Бен Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО. 9 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может поддержать Бена Уоллеса как кандидата на должность следующего генерального секретаря НАТО.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале тоже заявил, что рассматривает себя как кандидата на должность генсека НАТО и надеется, что ему "в этом году повезет".
- Также ходили слухи, что на должность может претендовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, однако она опровергла эту информацию.
- 17 июня норвежские СМИ сообщили, что Байден будет просить Столтенберга остаться в должности генсека НАТО.
- 21 июня Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга.
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