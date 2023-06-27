Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО, - Euractiv

Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.

Ожидалось, что возглавляющий НАТО с октября 2014 года Столтенберг уйдет в отставку этой осенью, но останется на дополнительный год, сообщили дипломаты НАТО.

В эту среду, 28 июня, его мандат, вероятно, будет продолжен, сообщает EURACTIV.

Срок полномочий Столтенберга продлевался уже дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз - в марте 2022 года, сразу после того, как Россия ворвалась в Украину.

Ни один из потенциальных преемников – например, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес – кажется, пока не смогли получить преимущественную поддержку среди 31 члена НАТО.

Поскольку новый глава НАТО должен быть согласован консенсусом после непрозрачного и сложного процесса отбора, ни одно назначение не происходит без предварительного политического согласия между членами НАТО, особенно из квартета крупнейших союзников – Франции, Германии, Великобритании и США. .

Дипломаты НАТО внутри Альянса указывают на доказанную способность Столтенберга справиться с военным Альянсом в кризисных ситуациях.

"Опасно менять капитана во время шторма", - сказал EURACTIV один высокопоставленный чиновник НАТО, отвечая на вопрос о предстоящем решении.