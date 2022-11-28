Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt.

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – это поддержать Украину", - сказал он.

Он признал, что взаимодействие с Украиной имеет определенную цену в западных обществах.

"Рост счетов за еду и электроэнергию означает трудные времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день платит своей кровью", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, выигрыш Путина в войне против Украины поощрит других диктаторов последовать его примеру.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще опаснее. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - сказал он.

По мнению Столтенберга, германские системы противовоздушной обороны помогут оградить дома, школы и больницы от российских ракет.

27 ноября Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Также Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры.

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