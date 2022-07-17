Об этом сообщает " Трибуна ".

"Лаштувка в 2014-15 годах такое вытворял, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-то медаль присвоил. Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он. Ян каждый месяц приносил какой-то процент от своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то негодяем", - сказал Зозуля.

По словам украинца, играющего в испанские "Фуэнлабраде", Лаштувка также готов помочь беженцам в Чехии.

"И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я здесь в Чехии буду помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому если что, готов принять". Если кому-то нужна помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", - сказал футболист-волонтер Роман Зозуля.

Ян Лаштувка был вратарем донецкого "Шахтера" с 2004 по 2009 год. "Горняки" отправляли его в аренду в немецкий "Бохум" и английский "Фулхэм".

С 2009 по 2015 год Лаштувка играл за "Днепр". В активе чеха три матча за сборную.

Напомним, Роман Зозуля стал заниматься волонтерством еще с начала российской агрессии в 2014 году.

За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

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