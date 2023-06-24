Столкновения внутри РФ повлекут за собой ужасные последствия для Путина, - генерал Мусаев
Противостояние в России приведет к ужасающим последствиям для президента РФ Владимира Путина, хотя этот процесс и медленный
Об этом заявил бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире Эспрессо.
Он отметил, что верхушка РФ много лжет, в частности Владимир Путин, который является главным пропагандистом и берет информацию у Соловьева, Скабеевой, выдавая за точку зрения государства. А позиция России – врать.
"В военно-политическом моменте прежде всего необходимо заметить, что внутри России назревает нехороший процесс - нехороший для России. Это столкновение имперцев и ватников-совков, двух сторон, которые обе выступают за агрессивное поведение России, но между собой все больше не мирятся. Случай в адлерском поезде, драка с ножами, многочисленные факты преступлений вагнеровцев – это все бурлит сегодня в России и в конце концов повлечет за собой ужасные для Путина последствия. Да, конечно, это процесс медленный. Да, это назревает, взрыв уже ощущается в воздухе", - заметил генерал Мусаев.
- 24 июня Владимир Путин приказал ВС РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное