Об этом заявил бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире Эспрессо.

Он отметил, что верхушка РФ много лжет, в частности Владимир Путин, который является главным пропагандистом и берет информацию у Соловьева, Скабеевой, выдавая за точку зрения государства. А позиция России – врать.

"В военно-политическом моменте прежде всего необходимо заметить, что внутри России назревает нехороший процесс - нехороший для России. Это столкновение имперцев и ватников-совков, двух сторон, которые обе выступают за агрессивное поведение России, но между собой все больше не мирятся. Случай в адлерском поезде, драка с ножами, многочисленные факты преступлений вагнеровцев – это все бурлит сегодня в России и в конце концов повлечет за собой ужасные для Путина последствия. Да, конечно, это процесс медленный. Да, это назревает, взрыв уже ощущается в воздухе", - заметил генерал Мусаев.