Столкновения в Косово: пострадали не менее 25 миротворцев, Вучич обвинил власть Приштины
В Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и помешать назначению нового мэра-албанца
Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на местные СМИ.
Миротворческие силы под руководством НАТО разогнали протест, применив светошумные гранаты и слезоточивый газ. Толпа, в свою очередь, забросала их камнями, бутылками и другими предметами.
О погибших не сообщается, но ранены. В результате, по данным KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово, – ред.), пострадали 25. По другим данным – более 40.
BBC сообщает о примерно 50 пострадавших протестующих.
Сообщается также, что некоторые протестующие рисовали баллончиками с краской на машинах НАТО букву Z – символ российской агрессии против Украины.
Вечером 29 мая президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к гражданам заявил, что власти Косово хотят поссорить Сербию и НАТО.
В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони осудила нападение на миротворцев. По предварительным данным, среди пострадавших служащих в миссии НАТО – 11 итальянцев, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Отметим, что очередное обострение в Косово началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан. Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.
- В НАТО призвали власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.
- ЕС и США также возложили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.
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