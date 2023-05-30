Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на местные СМИ.

Миротворческие силы под руководством НАТО разогнали протест, применив светошумные гранаты и слезоточивый газ. Толпа, в свою очередь, забросала их камнями, бутылками и другими предметами.

О погибших не сообщается, но ранены. В результате, по данным KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово, – ред.), пострадали 25. По другим данным – более 40.

BBC сообщает о примерно 50 пострадавших протестующих.

Сообщается также, что некоторые протестующие рисовали баллончиками с краской на машинах НАТО букву Z – символ российской агрессии против Украины.

Вечером 29 мая президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к гражданам заявил, что власти Косово хотят поссорить Сербию и НАТО.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони осудила нападение на миротворцев. По предварительным данным, среди пострадавших служащих в миссии НАТО – 11 итальянцев, трое из них находятся в тяжелом состоянии.