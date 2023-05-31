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Столкновения в Косово: НАТО направит туда еще 700 миротворцев

31 мая, 2023 среда
05:43
Мир

Еще 700 военнослужащих НАТО прибудут в Косово. Они пополнят ряд международных сил под руководством НАТО (KFOR)

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Альянса.

Решение о развертывании дополнительных 700 военнослужащих НАТО было принято после того, как 29 марта в северной части Косово произошли столкновения между KFOR и протестующими. Тогда пострадали 30 миротворцев НАТО и 52 протестующих.

Травмы миротворцев включали в себя переломы и ожоги от самодельных взрывных воспалительных устройств. Кроме того, трое военных ранены из огнестрельного оружия.

Дополнительный батальон переведен в резерв и он будет готов к развертыванию в течение семи дней, если потребуется. Он присоединится к 3800 миротворцам, которые уже несут службу в Косово, говорится в объявлении НАТО.

Миссия KFOR состоит в том, чтобы гарантировать безопасность и свободу передвижения каждого, независимо от его этнического происхождения. Новые войска столкнутся со значительными ожиданиями обеих сторон после беспорядков на этой неделе.

Развитие событий в Косово

Очередное обострение началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан.

Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.

НАТО призвало власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.

Впоследствии ЕС и США положили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.

Вечером 29 мая президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к гражданам заявил, что власти Косово хотят поссорить Сербию и НАТО. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мэлони осудила нападение на миротворцев. По предварительным данным, среди пострадавших служащих в миссии НАТО – 11 итальянцев, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уже 30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Пострадали не менее 25 миротворцев и около 50 протестующих.

После этого Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

Косово
Сербия
НАТО
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