Миссия KFOR состоит в том, чтобы гарантировать безопасность и свободу передвижения каждого, независимо от его этнического происхождения. Новые войска столкнутся со значительными ожиданиями обеих сторон после беспорядков на этой неделе.

Развитие событий в Косово

Очередное обострение началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан.

Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.

НАТО призвало власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.

Впоследствии ЕС и США положили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.

Вечером 29 мая президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к гражданам заявил, что власти Косово хотят поссорить Сербию и НАТО. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мэлони осудила нападение на миротворцев. По предварительным данным, среди пострадавших служащих в миссии НАТО – 11 итальянцев, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уже 30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Пострадали не менее 25 миротворцев и около 50 протестующих.

После этого Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.