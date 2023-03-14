Об этом и не только мировые СМИ писали 14 марта:

The New York Times

Глава российских наемников Евгений Пригожин готовит почву для политического наступления, пишет американское издание. Основатель ЧВК Вагнера говорит, что его войска сократятся, когда завершится битва за украинский город Бахмут. Теперь он маневрирует на внутреннем фронте ради благосклонности президента Владимира Путина.

В то время как поток россиян изменяет жизнь стран, которые их приняли. В статье рассказывается, что граждане РФ, убегая из своей страны и ее войны, быстро изменили общества таких стран, как Грузия и Армения. Больше читайте по ссылке .

Российские войска обстреливают города и села на юге Херсона. Ссылаясь на украинских военных чиновников, издание отмечает , что эти атаки могут быть признаком того, что Россия пытается вмешаться в подготовку украинского контрнаступления на юге Украины.

Организация Объединенных Наций во вторник, 14 марта, продолжила попытки достичь соглашения, которое позволило бы Украине продолжать экспортировать зерно мимо российских военно-морских кораблей, блокирующих Черное море, после того, как Москва заявила, что продлит соглашение лишь на 60 дней, а не на 120, как ожидалось.

Администрация Байдена заявила, что тысячи украинцев, бежавших в Соединенные Штаты в первые месяцы после вторжения России в их страну, будут иметь право на продление срока пребывания, поскольку война в Украине длится уже второй год. Около 25 тысяч украинцев и членов их семей, прибывших в страну через Мексику в пункте пропуска в США с 24 февраля по 25 апреля прошлого года, получили разрешение остаться на год.

Великобритания пересматривает свою политику безопасности, ссылаясь на угрозы России и Китая. Медиа говорит , что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "вызовом, определяющим эпоху" международного порядка, поскольку его правительство опубликовало обновленный обзор безопасности, который усилил позицию по Пекину, подчеркивая при этом угрозы со стороны России и Ирана.

Также говорится , что на засеянных бомбами полях украинские фермеры рискуют получить смертельный урожай. Рассказывается, как фермеры осматривают поля с миноискателями, ведь недавно эти территории были позициями россиян.

The Washington Post

Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов, а потери и пессимизм растут, утверждает американское издание. Качество украинской вооруженной силы, когда-то считавшейся значительным преимуществом над Россией, ухудшилось через год потерь, которые вывели с поля боя многих самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева осуществить долгожданное весеннее наступление. А наплыв в большинстве своем неопытных новобранцев, чтобы компенсировать потери, разочаровал передовых командиров, жалующихся, что некоторые из их новых бойцов никогда не бросали гранаты.

Также сообщается об обстрелах российскими войсками на востоке и северо-востоке Украины. Как заявил Зеленский, ситуация на востоке, в том числе в Бахмуте, "очень сложная". Но президент повторил о решимости победить российских военных, добавив, что на востоке Украины "борются за будущее всех украинцев".

В Соединенных Штатах некоторые потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии, включая губернатора Флориды Рона ДеСантиса,заявили, что противостояние России в Украине не является жизненно важным для Америки.

Также отмечается, что предлагаемый оборонный бюджет США на следующий финансовый год в размере 842 миллиарда долларов предусматривает незначительное финансирование для Украины. Но Пентагон планирует отдельными запросами просить у Конгресса дополнительные средства в поддержку Украины. Администрация Байдена также планирует потратить 30,6 миллиарда долларов на боеприпасы, что почти на 12 процентов больше нынешнего бюджета. Увеличение отражает уменьшение запасов США после года отправки оружия и поставок Украине.

Politico

Война в Украине "отвлекает внимание от самых неотложных вызовов нашей страны", считает губернатор штата Флорида Рон ДеСантис. Он подчеркнул, что "мы не можем ставить приоритет вмешательства в эскалацию внешней войны над защитой нашего собственного отечества".

Также издание отмечает, что война в Украине изменяет способы и темпы закупки Пентагоном оружия. Бюджетный запрос Министерства обороны включает в себя план закупки боеприпасов на несколько лет, кроме того, сосредотачивается на противодействии Китаю. Осознание, вызванное войной в Украине, отражает, что американцам нужно начать вести бизнес по-другому, чтобы убедиться, что страна готова к прямому конфликту.

The Guardian

Рассказывается, как украинские волонтеры ищут трупы россиян. В частности, статья начинается с того, как в безлюдном селе на севере Донецка группа волонтеров взялась за ужасную задачу вытащить два истлевших российских трупа из подвала рядом с разрушенным домом.

Россия заявляет, что не признает Гаагский суд из-за сообщения об ордерах на арест. Отмечается, что прокурор Международного уголовного суда готовится официально открыть два дела о военных преступлениях.

Трехкратный обладатель "Грэмми" Брэд Пейсли появился в Белом доме, чтобы исполнить свою новую проукраинскую песню, в которой есть камео Зеленского.

Зеленский и украинские военные "договорились продолжать оборону Бахмута". Президент Владимир Зеленский и его военное руководство "выразили общую позицию" по продолжению обороны осажденного восточного города Бахмут.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что его страна может поставить Украине истребители "МиГ" в ближайшие четыре-шесть недель. Страны Запада, предоставившие Украине оружие, пока отказываются отправлять истребители. А Польша заявила, что готова отправить военные самолеты в коалицию стран.

CNN

Предлагаются истории украинских пожилых женщин, которые рассказывают о разбитых сердцах и стойкости, и надежду дожить до победы. В Украине большое количество пожилых людей — каждый четвертый ее житель старше 60 лет — и большинство из них — женщины. Некоторые пережили Вторую мировую войну в детстве, чтобы увидеть, как их жизнь снова нарушилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт на востоке Украины. Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение прошлого февраля, многие из этих женщин не смогли или не захотели уехать.

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников, в том числе добровольцев, так называемой "специальной военной операции". Вместе с тем отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу распорядился удвоить производство высокоточного оружия во время визита к крупнейшему российскому производителю вооружения "Корпорация тактических ракет".

Украинские военные почти завершили обучение на боевых танках Leopard 2 в Мюнстере (Германия), сообщает спикер Командования специальной подготовки вооруженных сил Бундесвера. По его словам, после завершения учения Германия вскоре сможет развернуть танки Leopard 2 в Украине. Она пообещала поставить Украине 18 новейших танков A6 Leopard 2. Также первая группа украинских военных, которые учатся управлять и обслуживать испанские танки Leopard 2A4, завершит обучение на этой неделе.

Парламент Литвы принял резолюцию, признающую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Там подчеркнули, что "Вагнер" является террористической организацией, а ее участники и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества".

Также спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление черноморского зернового соглашения на 60 дней является "жестом доброй воли" со стороны России, поскольку его условия до сих пор не выполнены. "Соглашение не может стоять на одной ноге", – так ответил Песков на вопрос, почему соглашение не продлили на 120 дней.

Заключенный российский борец с коррупцией Алексей Навальный знает, что фильм CNN о его жизни получил "Оскар", сообщила его дочь. Навальная сказала, что выигрыш "Оскара" - реализация работы ее отца и что все, кто "боролся с режимом Путина, не остаются незамеченными".

Журналисты CNN пишут, что Украина отдает приказ об эвакуации из недавно освобожденного Купянска в Харьковской области, поскольку российские войска снова приближаются. О том, как живут местные жители, читайте по ссылке.

BBC

Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, заставив США сбить свой беспилотный летательный аппарат, заявили американские военные. Беспилотник выполнял обычную миссию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить. Европейское командование США заявило, что инцидент стал результатом "непрофессиональных действий россиян".

Российский военный, который утверждает, что полгода избегал розыска в Харьковской области Украины, был задержан. 42-летнего военнослужащего остановили военнослужащие ВСУ во время патрулирования Купянского района. Этот район был отвоеван украинскими войсками в сентябре прошлого года.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа предлагает эксклюзивный разговор с экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом, который считает, что в российском обществе царят два настроения: одно связано с тягой к империи, другое – с потребностью в обычной, комфортной жизни. По словам литовского политика, Путин опирается на первое. Поэтому Запад должен не только помочь россиянам попрощаться с имперским образом, но и сосредоточиться на этой потребности нормальной жизни.

Также речь идет о том, кого Россия отправляет на фронт. Преимущественно это заключенные и "пушечное мясо". Кроме того, ряды русской армии пополнят женщины, отбывающие наказание в колониях. "Нас отправили на убой, на верную смерть", – мобилизованные и их родные просят у Путина поддержки и оружия. Но безуспешно.

Анализируются заявления ДеСантиса и Трампа, критикующие политику Байдена по Украине. Два фаворита в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии в отдельных заявлениях подорвали мощную поддержку, оказанную украинцам правительством Байдена. Что они предлагают, читайте в тексте. Кроме того, отмечается, что показателен факт, где были сделаны заявления: в популярном шоу Такера Карлсона на Fox News. Карлсон является одним из самых крупных критиков помощи Украине, регулярно повторяя тезисы российской пропаганды, высмеивая, что президент Украины Владимир Зеленский одевается как "менеджер стрип-клуба".

Гаагский трибунал готовится выдать первые ордера на арест по делу об агрессии России в Украине. Производство касается россиян, ответственных за похищение украинских детей и бомбардировку гражданских объектов в Украине.

Еще один материал – о том, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Британия хочет поговорить о том, как Запад будет обеспечивать безопасность Украины. Киев надеется определить путь к членству в НАТО. Ни Олаф Шольц, ни Джо Байден пока не хотят уходить так далеко. Долгое время из Берлина ничего не было слышно о том, как Запад намерен обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Больше аналитики по ссылке .