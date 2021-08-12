Столицу Австралии закроют на семидневный карантин из-за одного выявленного случая коронавируса

Об этом рассказывает news.com.au .



"Мы не знаем источника инфекции, но большое расследование ведется уже несколько часов. Это серьезная угроза общественному здоровью, с которой мы сталкивались в этом году, возможно, даже с начала пандемии", - заявил глава представительства региона Эндрю Барр.



Новый случай COVID-19 стал первым для Канберры более чем за год. Последний раз Канберры закрывали на "локдаун" в апреле прошлого года, тогда карантин длился пять недель.



Во время "локдауна" жители столицы смогут оставлять свои дома только для похода в магазин за необходимыми товарами, по работе и учебе, если нет возможности работать и заниматься дистанционно, а также для посещения больниц, и чтобы сделать прививку. Будет разрешено заниматься спортом на улице, но не более часа в день.



Несколько политиков уже покинули или собираются покинуть столицу, чтобы продолжить свою работу в других городах. Политики, которые останутся в Канберре, смогут посещать парламент по работе.



"Локдаун" начнется в четверг в 17:00 по местному времени.



Более половины жителей Канберры старше 15 лет получили как минимум одну дозу вакцины и 25,9% жителей получили обе дозы.



На данный момент "локдаун" уже в течение семи недель действует в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Также на прошлой неделе власти ввели "локдаун" во втором по величине городе страны Мельбурне.



Всего за весь период пандемии в Австралии было зарегистрировано более 37 тыс. Случаев заражения коронавирусов и 947 смертей от заболевания.



