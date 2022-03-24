Столицей Украины является Киев, кто хочет бежать – пишите заявление: Порошенко предлагает увольнять высокопоставленных чиновников, отсиживающихся под западной границей
Высокопоставленные должностные лица – народные депутаты, чиновники и госчиновники – должны быть на рабочих местах в Киеве, убежден Петр Порошенко. В "Европейской Солидарности" предлагают предусмотреть наказание за фактическое дезертирство в тыл для топ-чиновников
"Мы предложили Верховной Раде обязательно убрать дезертиров и бегущих из Киева под предлогом того, что они будут "сохранять институционное управление". Столицей Украины является город Киев. Мы будем давать отпор, и никто сдавать столицу не собирается. Следовательно, кто хочет бежать из Киева: пишите заявление, увольняйтесь и бегите, оставляя оборону нашей столицы без вашего участия", – отмечает Петр Порошенко.
Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект "ЕС" о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или терробороне. Эту инициативу поддержали 347 народных депутатов.
"Мы устраним те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят конституционным большинством", – констатирует Порошенко.
Он также напомнил, что фракция "ЕС" предлагает усилить социальные гарантии для добровольцев из подразделений территориальной обороны, созданных в громадах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное