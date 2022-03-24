Столицей Украины является Киев, кто хочет бежать – пишите заявление: Порошенко предлагает увольнять высокопоставленных чиновников, отсиживающихся под западной границей

"Мы предложили Верховной Раде обязательно убрать дезертиров и бегущих из Киева под предлогом того, что они будут "сохранять институционное управление". Столицей Украины является город Киев. Мы будем давать отпор, и никто сдавать столицу не собирается. Следовательно, кто хочет бежать из Киева: пишите заявление, увольняйтесь и бегите, оставляя оборону нашей столицы без вашего участия", – отмечает Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект "ЕС" о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или терробороне. Эту инициативу поддержали 347 народных депутатов.

"Мы устраним те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят конституционным большинством", – констатирует Порошенко.

Он также напомнил, что фракция "ЕС" предлагает усилить социальные гарантии для добровольцев из подразделений территориальной обороны, созданных в громадах.