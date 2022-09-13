Столице Казахстана вернут название Астана вместо Нур-Султан
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента вернуть столице прежнее название – Астана
Об этом сообщает "Радио Азаттик" со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая.
Предложение депутатов парламента Казахстана включено в проект Конституционного закона, сообщил Желдибай.
"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н. А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента должны сохранить свои наименования", - написал Желдибай.
Если предложение о возвращении прежнего названия столицы будет внесено в Конституцию до ожидаемых осенью выборов, то это станет вторым с начала года изменением Основного закона. В июне на референдуме приняли 33 изменения в Конституцию.
- Отметим, назвать столицу в честь Назарбаева в марте 2019 года предложил президент Токаев, только вступивший в должность. Переименование происходило на фоне протестов против этого решения, сопровождавшихся задержанием их участников. Токаев тогда предложил назвать именем Назарбаева центральные улицы в крупных городах страны.
- Напомним, о переименовании Астаны заговорили на следующий день после обращения 1 сентября Токаева к нации. Он предложил провести внеочередные выборы, ограничить президентские полномочия одним сроком семь лет, а также объявил о частичной амнистии участников январских протестов.
- Уже 2 сентября депутаты парламента Казахстана обратились к президенту с предложением вернуть столице прежнее название.
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