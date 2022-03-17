Столица укреплена очень хорошо, – боец ТрО Киева Петр Кузик

"Победа впереди, однако она будет тяжелой – это нужно здраво оценивать. Россия имеет еще ресурсы, имеет резервные части. Наши силовики работают очень качественно. Победа полностью будет, но нужно здраво рассчитывать ресурсы. Это все может продолжаться от месяца, нескольких месяцев до года" ", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Кузик отметил: "Комендантский час закончился, Киев укреплен очень хорошо, все на позициях, работают очень качественно".



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Также боец подчеркнул: "Сомнительно, что могут проникнуть в группы ДРГ – это должны быть разве что смертники. Они осознают, что в Киеве невозможны такие провокации, их уничтожат просто через 5 минут".

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