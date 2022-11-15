Столица Украины попала в одну из номинаций международной награды Smart City Awards

Об этом написал в телеграме городской голова Киева Виталий Кличко .

"Принял участие в открытии выставки Smart City Expo, где в этом году Киев впервые представлен среди участников. Столица Украины попала в одну из номинаций престижной награды Smart City Awards", - пишет мэр.

Сообщается, что мэр презентовал достижения Киева, "умного" украинского города, готового к вызовам будущего. Столица делится своими практиками перемен.

"В условиях войны, когда встал вопрос выживания, когда враг стоял возле столицы, киевлянам нужно было защитить себя и своих близких; найти где купить необходимые продукты и лекарства; иметь информацию о том, какие сервисы доступны. Поэтому приложение "Киев цифровой" в самые сложные времена пригодилось жителям столицы", - подчеркнул Кличко.

За помощь во внедрении технологий, которые помогли обеспечить комфорт и безопасность мирных жителей города, мэр поблагодарил партнеров.

9 апреля в мэрии Киева объяснили , как через приложение "Киев цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.

С 10 июня в приложении "Киев цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАП.

С августа в "Киев цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции.