Столица Украины попала в одну из номинаций международной награды Smart City Awards
15 ноября Киев попал в одну из номинаций престижной международной награды Smart City Awards
Об этом написал в телеграме городской голова Киева Виталий Кличко .
"Принял участие в открытии выставки Smart City Expo, где в этом году Киев впервые представлен среди участников. Столица Украины попала в одну из номинаций престижной награды Smart City Awards", - пишет мэр.
Сообщается, что мэр презентовал достижения Киева, "умного" украинского города, готового к вызовам будущего. Столица делится своими практиками перемен.
"В условиях войны, когда встал вопрос выживания, когда враг стоял возле столицы, киевлянам нужно было защитить себя и своих близких; найти где купить необходимые продукты и лекарства; иметь информацию о том, какие сервисы доступны. Поэтому приложение "Киев цифровой" в самые сложные времена пригодилось жителям столицы", - подчеркнул Кличко.
За помощь во внедрении технологий, которые помогли обеспечить комфорт и безопасность мирных жителей города, мэр поблагодарил партнеров.
- 9 апреля в мэрии Киева объяснили , как через приложение "Киев цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.
- С 10 июня в приложении "Киев цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАП.
- С августа в "Киев цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции.
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