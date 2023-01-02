Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, - Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что больше всего враг пытается ударить по Киеву
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В ночь с 1 на 2 января враг вновь атаковал Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-131, Shahed-136. 39 вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО. Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, противник именно туда больше всего. Но на восточном и южном направлениях тоже были уничтожены БПЛА подразделениями зенитно-ракетных войск, авиационными подразделениями. В небе работали истребители", - пояснил Игнат.
По его словам, также работают мобильные огневые группы, использующие свое вооружение ночью.
"Ночью обнаружить Shahed можно только радиолокационными средствами и средствами освещения, специальными прожекторами, с помощью которых оказываются БПЛА. Мобильные огневые группы пытаются уничтожить беспилотники с помощью стрелкового и зенитного оружия", - добавил Игнат.
- В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все
- Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры
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