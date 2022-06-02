Столица Чехии перестанет принимать беженцев из Украины и закроет центр помощи

Об этом пишет Romea.cz .

Центр закроется на неопределенный период времени, пока чешское правительство не введет систему перераспределения беженцев. Об этом решении сообщил городской голова Зденек Гриб.

Прага утверждает, что борется с большим притоком беженцев, который, по словам мэра, в четыре раза превышает наплыв в другие регионы. Центр приема вынужденно перемещенных украинцев в Высочанах, в настоящее время обслуживал более 90 000 беженцев.

Издание сообщает, что из-за большого количества преимущественно ромских беженцев из Украины, в кварталах Малешице и Троя были построены "палаточные городки" для беженцев. Мэр упрекнул правительство в том, что оно не создало систему перераспределения беженцев. По словам мэра, правительство сообщило городу причины, почему создание такой системы невозможно, вместо того, чтобы разработать конкретные шаги.

"Как только предложение появится на столе, Кризисная группа соберется и обсудит его", – сказал мэр.

Город уверяет, что сообщит беженцев, путешествующих в поезде, что центр закрыт и что им следует отправиться в другие регионы, кроме Праги.

По состоянию на 26 мая в Праге приютили более 80 тысяч украинских беженцев, среди них 35 тысяч женщин в возрасте 18-64 лет и 28 тысяч детей и подростков до 18 лет.

По меньшей мере, 357 566 украинских беженцев находятся в Чехии.

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