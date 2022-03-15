"Столица будет обороняться": Кличко призвал мужчин возвращаться в Киев и защищать город от оккупантов
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не сдаст столицу и призвал киевлян "защищать город и свое будущее"
Об этом он написал в телеграм-канале.
"Столица – сердце Украины – будет обороняться! И Киев, который сегодня является символом и форпостом европейской свободы и безопасности, мы не сдадим! На колени нас не поставят!" – подчеркнул мэр.
По словам Виталия Кличко, сейчас важны усилия каждого киевлянина.
Кто-то с оружием в руках - в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе.
Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может!" - отметил он.
Мэр Киева добавил, что многие женщины и дети выехали в безопасные места, а многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город.
"Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность биться за свою землю. Только вместе выстоим! Слава Украине!" – заявил Виталий Кличко.
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