Столичный ЦУМ возобновил работу с 1 июня

Об этом сообщил ЦУМ на сайте.

"Первый день лета команда киевского ЦУМа отмечает долгожданным открытием универмага и радостно приглашает всех посетителей", - говорится в сообщении.

Универмаг был закрыт с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Однако команда ЦУМ участвовала в волонтерских проектах.



'"В помощь волонтерам Территориальной обороны Киева команда ЦУМа передала 150 единиц теплой одежды, обуви и белья. Проект глобальной инициативы с обращением к международным брендам относительно немедленного прекращения поставок и закрытия магазинов в стране-агрессорке был опубликован на ресурсах авторитетных СМИ", ЦУМ.

Теперь универмаг будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00 Кроме того, доступны онлайн-заказы, которые можно получить на втором этаже, а также бесплатная доставка и выездная примерка.

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