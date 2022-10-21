Столичный ЦУМ представит первую благотворительную коллекцию сувениров при поддержке UNITED24
Киевский ЦУМ стал партнером инициативы UNITED24 и представил первую благотворительную коллекцию сувениров совместно с музеем Гончара
Об этом информируют на странице UNITED24 .
"Главный универмаг страны представит первую благотворительную коллекцию сувенирной продукции, созданную вместе с музеем Ивана Гончара и при поддержке UNITED24", - говорится в сообщении.
В ЦУМе представлена эксклюзивная художественная коллекция из футболок, экошоперов, чашек, свечей, а также открыток с репродукциями работ украинских художников.
Прибыль будет направлена на сохранение коллекции Музея Ивана Гончара и восстановление Украины через UNITED24.
Также эти товары можно приобрести в онлайн-магазине .
- Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украине.
- 18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик.
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