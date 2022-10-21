Столичный ЦУМ представит первую благотворительную коллекцию сувениров при поддержке UNITED24

Об этом информируют на странице UNITED24 .

"Главный универмаг страны представит первую благотворительную коллекцию сувенирной продукции, созданную вместе с музеем Ивана Гончара и при поддержке UNITED24", - говорится в сообщении.

В ЦУМе представлена эксклюзивная художественная коллекция из футболок, экошоперов, чашек, свечей, а также открыток с репродукциями работ украинских художников.

Прибыль будет направлена на сохранение коллекции Музея Ивана Гончара и восстановление Украины через UNITED24.

Также эти товары можно приобрести в онлайн-магазине .