Об этом сообщили на сайте Ботанического сада.

"С 28 мая 2022 года Национальный ботанический сад имени Н.М.Гришко НАН Украины будет открыт для посещения по обычному графику", - говорится в заявлении.

С мая по август Ботанический сад работает с 08:00 до 21:00, а с сентября по апрель - с 08:00 и до наступления сумерек.

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