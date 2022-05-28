Столичный Ботсад имени Гришко приглашает посетителей
С 28 мая Национальный ботанический сад имени Гришко заработал в обычном режиме
Об этом сообщили на сайте Ботанического сада.
"С 28 мая 2022 года Национальный ботанический сад имени Н.М.Гришко НАН Украины будет открыт для посещения по обычному графику", - говорится в заявлении.
С мая по август Ботанический сад работает с 08:00 до 21:00, а с сентября по апрель - с 08:00 и до наступления сумерек.
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