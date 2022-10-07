Делают они это с 1914 года, несмотря на власть, которая никогда доброжелательно не относилась к памяти Сечевых стрелков, погибших на горе осенью 1914 года в неравной битве с русскими казаками. Там не было ни одного воина ни из Залоктя, ни из Опаки. Местные их похоронили как положено на горе, поставили кресты и на Покров приходили туда на молебен. Каждая оккупационная власть сносила кресты, уравнивала могилы, но их снова и снова восстанавливали. Приходили, молились и пели патриотические песни. Тероборона была в Залокте еще в 1914 году, затем в этих горах появились тайники УПА, которые существовали до 1950 года, в 2014 году снова возникла тероборона, по образцу 1914 года.

Такая прочная историческая память, высокий уровень самоорганизации сочетаются с упрямством бойков и заслуживают большего уважения. Я дважды была там на Покров, шла вместе со всеми крутой горной дорогой через лес, и нигде я не чувствовала такой гордости за украинцев, как там. Теперь на горе каменные кресты, часовня и две дороги с горы – одна на Опаке, другая на Залокоть. После того как в 1946 году загнали в подполье Греко-католическую церковь, вплоть до восстановления в 1991 году, залокотская церковь стояла закрытой. Люди отказались принимать московского попа. И все эти годы ходили на Покров поминать Сечевых стрелков без священника. И кто думает победить таких украинцев? 22 бойца УПА из Залоктя, все погибли. А еще связные – дети и девушки. И предатели, потому что предатели есть повсюду.

Конечно, Залокоть — галицкое село, на Востоке и Юге села немного другие. Сечевые стрелки, погибшие на горе Кобыля, были с Востока, за исключением одного — Грица Олексовского, сына школьного товарища Ивана Франко, из Ясеницы Сельной. Отец приехал за его телом и помог похоронить других юношей. Грицу было всего 18 лет.

Но знает ли кто о столетней традиции идти на могилы Сечевых стрелков? Во Львове, Киеве, мире? Если бы знали, то поняли бы: эта война не с февраля 2022, и не с 2014-го. Она длится уже 100 лет как минимум. И каждый ее виток, каждая последующая фаза – это этап самоутверждения украинской нации. Поэтому наши враги всегда набрасывали нам не только чужие ритуалы и мифы, но и пытались представить нашу героическую историю как нечто маргинальное. Начиная от казаков (бродяги, бездельники, работорговцы), гайдамаков (садисты и убийцы поляков и евреев) и заканчивая воинами УПА (террористы, от которых страдали крестьяне). Не говорю уж об унижении АТО (мы вас туда не посылали). И воюющие в этот момент на Востоке и Юге добровольческие батальоны также пытаются дискредитировать, как и ВСУ (нацисты, убивающие мирных украинцев, бомбят свои же села и города).

Такое может быть только в стране, где меньшинство – это пассионарии, а остальные в лучшем случае – инертная масса, выбирающая дешевую колбасу, а не идею. Поэтому, возможно, нам еще предстоит воевать следующие сто лет, пока не вырастим по всей Украине хотя бы два поколения граждан и патриотов, для которых эта земля будет лучшей во Вселенной, которую не хочется покидать.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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