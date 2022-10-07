English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Столетняя война
OPINION

Столетняя война

7 октября, 2022 пятница
14:41
Мнение

На праздник Покрова после службы в церкви люди горных сел Залокоть и Опака вместе со священниками идут 4 км на гору Кобыля

Делают они это с 1914 года, несмотря на власть, которая никогда доброжелательно не относилась к памяти Сечевых стрелков, погибших на горе осенью 1914 года в неравной битве с русскими казаками. Там не было ни одного воина ни из Залоктя, ни из Опаки. Местные их похоронили как положено на горе, поставили кресты и на Покров приходили туда на молебен. Каждая оккупационная власть сносила кресты, уравнивала могилы, но их снова и снова восстанавливали. Приходили, молились и пели патриотические песни. Тероборона была в Залокте еще в 1914 году, затем в этих горах появились тайники УПА, которые существовали до 1950 года, в 2014 году снова возникла тероборона, по образцу 1914 года.

Такая прочная историческая память, высокий уровень самоорганизации сочетаются с упрямством бойков и заслуживают большего уважения. Я дважды была там на Покров, шла вместе со всеми крутой горной дорогой через лес, и нигде я не чувствовала такой гордости за украинцев, как там. Теперь на горе каменные кресты, часовня и две дороги с горы – одна на Опаке, другая на Залокоть. После того как в 1946 году загнали в подполье Греко-католическую церковь, вплоть до восстановления в 1991 году, залокотская церковь стояла закрытой. Люди отказались принимать московского попа. И все эти годы ходили на Покров поминать Сечевых стрелков без священника. И кто думает победить таких украинцев? 22 бойца УПА из Залоктя, все погибли. А еще связные – дети и девушки. И предатели, потому что предатели есть повсюду.

Конечно, Залокоть — галицкое село, на Востоке и Юге села немного другие. Сечевые стрелки, погибшие на горе Кобыля, были с Востока, за исключением одного — Грица Олексовского, сына школьного товарища Ивана Франко, из Ясеницы Сельной. Отец приехал за его телом и помог похоронить других юношей. Грицу было всего 18 лет.

Но знает ли кто о столетней традиции идти на могилы Сечевых стрелков? Во Львове, Киеве, мире? Если бы знали, то поняли бы: эта война не с февраля 2022, и не с 2014-го. Она длится уже 100 лет как минимум. И каждый ее виток, каждая последующая фаза – это этап самоутверждения украинской нации. Поэтому наши враги всегда набрасывали нам не только чужие ритуалы и мифы, но и пытались представить нашу героическую историю как нечто маргинальное. Начиная от казаков (бродяги, бездельники, работорговцы), гайдамаков (садисты и убийцы поляков и евреев) и заканчивая воинами УПА (террористы, от которых страдали крестьяне). Не говорю уж об унижении АТО (мы вас туда не посылали). И воюющие в этот момент на Востоке и Юге добровольческие батальоны также пытаются дискредитировать, как и ВСУ (нацисты, убивающие мирных украинцев, бомбят свои же села и города).

Такое может быть только в стране, где меньшинство – это пассионарии, а остальные в лучшем случае – инертная масса, выбирающая дешевую колбасу, а не идею. Поэтому, возможно, нам еще предстоит воевать следующие сто лет, пока не вырастим по всей Украине хотя бы два поколения граждан и патриотов, для которых эта земля будет лучшей во Вселенной, которую не хочется покидать.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Новости
История Украины
война с Россией
Читайте также:
пресконференція командирів Азов
6 октября, 2022 четверг
Зеленский, Залужный, Буданов: Командир "Азова" имел связь с украинскими властями на время выхода из "Азовстали"
Голова оборонного комітету держдуми РФ Андрій Картаполов
5 октября, 2022 среда
Глава оборонного комитета госдумы РФ обвинил минобороны России во лжи по поводу войны в Украине
Світлана Тихановська
5 октября, 2022 среда
"Мы просим вашей поддержки": Светлана Тихановская обратилась к Украине
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.22
    Покупка 40.22
    Продажа 41.04
  • EUR
    Покупка 38.97
    Продажа 40.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
7 октября
14:37
Обновлено
Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября возросло до 12
14:26
Грузия договорилась о поставках бронетранспортеров натовского образца из Турции
14:11
Верховная Рада
Рада обратилась к миру с призывом создать спецтрибунал для РФ
14:10
В России на военном аэродроме под Калугой взорвался беспилотник
14:01
В Запорожье оккупанты за сутки уничтожили 28 гражданских объектов
13:59
"Потому что обо**ся": украинский актер Ханумак рассказал, почему остается за границей
13:55
В Киеве для больниц и садов начали отопительный сезон, - Кличко
13:51
OPINION
Каннибал с вилкой
13:46
На фото Вооруженные силы Украины
На временно оккупированных территориях движение сопротивления будет усиливаться, - ГУР
13:42
Запад использует все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине, - французский Кабмин
13:40
"Нам приходилось постоянно адаптироваться и развивать наше мышление, но мы нашли способ продлить поставки продукции" - директор по маркетингу компании "Ferrexpo" Ярославна Блонська
13:27
Собирал данные о вооружении и размещении украинских войск: в Одесской области агента ФСБ посадили на 15 лет
13:24
Британская группа отказалась выступать на организованном россиянами фестивале в Сербии: их убедила украинка
13:16
Верховная Рада
Рада приняла закон о военном учете для женщин по желанию
13:14
Путин Эрдоган
Эрдоган снова говорил с Путиным по поводу войны в Украине
13:05
Эксклюзив
Экономика России
Мобилизация – один из факторов начала отмирания экономики России, - консультант Института стратегических исследований Иван Ус
13:03
ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области
13:00
Человек из близкого окружения Путина прямо выражал свое несогласие с его действиями по поводу войны в Украине, - WP
13:00
Подрабатывали также наркоторговлей: В Киеве обезвредили группировку, которой из РФ руководил Кива
12:35
ВСУ показали уничтоженный ими штаб окупантов в Херсонской области
12:32
OPINION
Богдан Данилишин
Экспорт товаров в сентябре впервые после начала войны превысил $4 млрд. Экономический обзор недели
12:26
Нобелевскую премию мира получили оппозиционер из Беларуси и правозащитные организации Украины и РФ
12:23
ВМС за сутки уничтожили более 60 оккупантов, 5 танков, несколько гаубиц, самоходную пушку и машины армии РФ
12:19
Хосеп Боррель
Военная помощь для Украины: Боррель рассчитывает на поддержку лидеров ЕС
12:16
Пышного назначили главой НБУ
12:13
Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 организаций РФ
12:01
Бронемашины, скорые и 5 тонн медтоваров. Украина получила партию помощи от Испании
12:00
Португальские рокеры из One Time Child вместе с украинкой записали песню "Русский военный корабль"
11:45
ВСУ показали, как уничтожили российский танк с близкого расстояния
11:43
Эксклюзив
Украина введет режим экономии отопления, как это принято в других странах Европы, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан
11:37
Меркель заявила, что без РФ "не будет крепкого мира": у Зеленского ответили
11:37
Украине нужны танки и страны-члены могут их предоставить, - глава Европарламента
11:24
Россияне вечером и утром обстреляли Сумщину: поврежден дом культуры, админздание
11:13
"Убирайся из Украины!": Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию
11:09
Украинские воины освободили село Грековка Луганской области
11:06
Анонс
Как семьи Финляндии помогают украинским воинам
11:05
"Страх без уважения": источники в Кремле и правительстве РФ заявляют, что Путин уже не предупреждает о своих решениях, - росСМИ
11:02
Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии вдоль границы
10:56
Обзор
История Монро, Елизаветы II и комедия об атомной катастрофе: что смотреть на выходных
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец
Дальнобойные системы и авиация ВСУ являются важными составляющими для перелома сопротивления оккупантов на правобережье Днепра, - Згурец
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV