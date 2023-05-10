Стоит ли украинскому бизнесу ожидать стимулирования со стороны государства и снижения налогов?
Главной стратегией Украины может стать не рост экономики, не рост благосостояния граждан, а наполнение бюджета и обслуживание долгов
Дорогой украинский бизнес, у меня для тебя плохие новости.
1. Стимулов для восстановления и развития экономики не жди.
2. Снижение налогов не жди.
3. Главной стратегией нашей страны будет не рост экономики, не рост благосостояния граждан, а наполнение бюджета и обслуживание долгов. Нет, я не преувеличиваю.
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Я прочитал всего два интервью:
1. Министра финансов и его текст о "Национальной стратегии доходов".
Да, ты услышал, не о Национальной экономической стратегии, а о "Стратегии доходов (!!!) бюджета". Министр добавил, что еще одной важнейшей задачей стратегии является установление справедливости в части налогообложения: "Имеющие доходы должны платить налоги и без разного рода способов льготных режимов...".
Да, не о Национальной экономической стратегии, а о "Стратегии доходов (!!!) бюджета". Министр добавил, что еще одной важнейшей задачей стратегии является установление справедливости в части налогообложения: "Те, кто имеет доходы, должны платить налоги и без разного рода способов льготных режимов"...
2. Представителя МВФ Украины, который утверждает, что снижение налогов – повредит экономике Украины.
Похоже, этот человек не знаком с экономической теорией и не понимает взаимосвязи налоговой политики и экономики. И так же не понимает природу украинской коррупции и теневой экономики.
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Как минимум мог бы начать с прочтения книги Артура Лаффера "Кривая Лаффера: прошлое, настоящее и будущее" и "Конец процветания: как высшие налоги разрушат экономику".
Не хочу сильно преувеличивать, но такие заявления ускорят выдавливание бизнеса из Украины в те страны, где налоговая политика мягче, и где к бизнесу относятся не как гусю для общипывания.
А если пойдет бизнес, пойдут и рабочие места, вырастет безработица и нагрузка на бюджет для выполнения социальных функций и выплат зарплат бюджетникам.
Если сможете убедить меня в том, что это не плохие новости – буду рад.
Но пока пессимизма становится все больше.
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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