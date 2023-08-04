Польский чиновник намекнул, что Украине стоило бы ценить помощь соседей за последние годы. И тут же понеслись вызовы посла в МИД и оскорбления украинцев в Интернете.

На самом деле заявление министра канцелярии президента Польши Марцина Пшидача было реакцией на информацию о том, что 15 сентября ЕС может отменить запрет на импорт зерна украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Это был комментарий для внутреннего потребителя, польского фермера. Которому накануне парламентских выборов представитель власти пообещал защитить его интерес и дать зарабатывать деньги.

Поэтому раздувать скандал, приглашать посла Польши в Украину Бартоша Цихоцкого на официальные беседы — было более чем лишним. Достаточно было бы заявления в фейсбуке одного из заместителей ОП Андрея Сибиги.

Дело в том, что потоки украинского зерна – легального и не очень, белого и "серого" – стали настоящей проблемой для польского фермера. И в отличие от украинского, привыкшего выживать один на один, поляк пойдет требовать разобраться с проблемами к правительству.

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Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами по экспорту украинского зерна после полномасштабного российского вторжения и блокирования черноморских портов.

Выход России из "зернового соглашения", о чем оно заявило 17 июля, и свежие удары по речным портам Рени и Измаила могут привести к увеличению потоков зерна через эти пять стран Центральной Европы. Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника украинского происхождения буквально хакнул внутренние рынки наших соседей. Поэтому логично, что наши западные партнеры и союзники в войне упоминались о том, как сохранить свою торговлю. И накормить своего фермера.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что ЕС, чьей компетенцией как раз и является торговая политика, поможет нам, и аграрная блокада с 15 сентября будет снята.

Однако мы должны предложить на смену честные правила и никакого "серого левака" с зерном на территории соседей. Если в договорах прописан транзит, значит — транзит. Все остальное это коррупция и злоупотребление определенными облегченными условиями для украинского продавца.

Второй фактор активизации польских националистических заявлений — выборы в парламент уже этой осенью. Битва за то, кто будет руководить Польшей следующие пять лет будет горячей. Обе партии, согласно последним рейтингам, где-то на одном уровне поддержки. "Право и справедливость" сейчас имеет 34%, ее главный соперник "Гражданская платформа" - 28%. И если Ярослав Качиньский, Анджей Дуда и Дональд Туск давно известны нам политические герои. У фавориты вырвался интересный кот в мешке – ультраправые евроскептики "Конфедерация", которые уже имеют 11% поддержки.

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На прошедших выборах "Конфедерация" дебютировала в польском Сейме. И делала ставку на мужское население до 30 лет, проживающее в малых городах и разделяющее правые взгляды. Это население не всегда очень интеллектуально, не интересуется глобальной политикой. И вполне нормально воспринимает, когда лидеры их любимой партии "плывут" на ответах.

Так, на одной из предвыборных встреч одного из топовых деятелей партии "Конфедерация" Славомира Менцена поклонники спросили, как бы он голосовал, если бы сейчас проводился референдум по выходу Польши из Евросоюза. Он отвечал на этот вопрос пять минут и, в конце концов, так и не ответил. Что касается позиции по отношению к Украине — здесь еще сложнее. Где-то ложится в канву: "Мы за мир, мы против войны, надо договариваться, это не наша война". Они говорят, что надо, очевидно, помогать Украине, но, прежде всего, нужно думать о гражданах Польши и национальных интересах.

На голосованиях в Сейме депутаты Конфедерации часто голосуют вместе с ПиС. Следовательно, вполне вероятно, что заигрывание с фермерами провластной партии — попытка удержать перетекание электората к молодым и амбициозным коллегам. А еще сигнал самим партнерам по голосованию — с кем нужно лепить коалицию после выборов против "Гражданской платформы". Только такая конфигурация при актуальных рейтингах может оставить нынешнюю оппозицию так же в оппозиции.

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Какой вывод можно сделать из этой истории?

Чем ближе к октябрю — тем больше разных польских политиков будут спекулировать на разных вопросах ради электоральных бонусов. Будут затрагивать тему зерна, войны и украинских работников. Среди них будут бороться за голоса поляков, недовольных потребностью помогать Украине и принимать украинцев в своей стране.

Это нужно понять, претерпеть временные неудобства. И сделать все, чтобы предвыборная история не переросла в реальную политическую ненависть. Утром 24 февраля 2022 года, когда два соседа вставляли нам ножи в спину и упивались, как Украина истекает кровью — поляки открыли границы. И стали нашим союзником и адвокатом. Поэтому если два месяца нужно сделать вид, что мы ничего не слышим и не видим на внутренней польской кухне — это вполне разумное решение.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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